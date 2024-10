Leiva: "Lazio? Ho capito che era il momento giusto. Ho pianto con Klopp..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

È il momento dei ricordi per Lucas Leiva. L'ex centrocampista della Lazio ha raccontato la sua avventura in Inghilterra sul sito ufficiale del Liverpool per la rubrica 'My Liverpool Story'. Nella parte finale si è soffermato anche sul momento in cui ha ricevuto l'offerta dei biancocelesti, nell'estate del 2017, e di quando si è trovato ad accettarla. Di seguito le sue dichiarazioni.

"A gennaio del 2015 ho ricevuto una grande proposta dalla Cina. Ricordo che un paio di giorni prima della partita contro il Man United dissi a Klopp: “Mi hanno fatto questa offerta. Siamo onesti, sono un sacco di soldi e non sono sicuro di voler giocare qui. Cosa ne pensi?". Lui mi ha risposto: “Lucas, ti capisco, ma non posso lasciarti andare perché sono arrivato solo quattro mesi fa e ho bisogno di te. Avrai un ruolo importante”. Mi diceva sempre: “Non posso prometterti che giocherai quanto vuoi, ma posso prometterti che avrai un ruolo importante”. Per questo Jürgen mi è sempre piaciuto, perché è sempre stato molto onesto".

Poi, quando stavo per concludere il mio ultimo anno di contratto con il Liverpool, mi disse: “L'anno prossimo, se ti arriverà una buona offerta, ti aiuterò”. E così è stato. Quando nel precampionato del 2017 la Lazio mi ha cercato, ho sentito che era il momento giusto di andare via. Nel pomeriggio stavamo volando ver Hong Kong e in mattinata mi era arrivata l'offerta della Lazio. Mi disse: “Vai pure, accettala, non preoccuparti”. È stato emozionante. Io ho pianto e anche lui un po', ma per il rispetto che avevamo l'uno per l'altro".