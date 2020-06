Letteratura / Morto a 55 anni Carlos Ruiz Zafón, autore de "L'ombra del vento"

Il mondo della letteratura piange oggi la scomparsa dello scrittore Carlos Ruiz Zafón. Raggiunta la notorietà grazie al romanzo "L'ombra del vento", Zafón viveva da tempo a Los Angeles dove lavorava per l'industria Hollywood. Il cancro, però, non gli ha lasciato scampo. L'annuncio è stato dato dai media spagnoli: "Oggi è una giornata molto triste per l'intero team Planeta che lo conosceva e ha lavorato con lui per vent'anni, in cui è stata forgiata un'amicizia che trascende la professionalità". Lo scrittore è deceduto all'età di 55 anni.