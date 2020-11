Riscontrata positività al Covid-19 in casa dell'Athletic Club Bilbao. La società l'ha reso noto attraverso un comunicato arrivato in mattinata: Oscar de Marcos è il giocatore in questione. Come da protocollo, il calciatore è già stato messo in isolamento. Si tratta dell'ottavo contagiato della rosa. Tutti negativi i compagni di squadra.