Liverani sulle partite rinviate: "Ritorna il lato oscuro del calcio"

Fa discutere la decisione presa dalla Serie A questa mattina. Dopo aver dato disposizione di giocare a porte chiuse i match in programma nelle zone a rischio per l'emergenza coronavirus, i vertici della Lega hanno poi scelto di rinviare tutte le partite a data da destinarsi. Una novità che non è piaciuta a Fabio Liverani. Il tecnico del Lecce ha parlato così in conferenza stampa: "Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e logica, ritorna alla luce il lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire. Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno interessi in gioco". Strano, inoltre, il via libera alle trasferte dei tifosi di Bologna e Atalanta. Tutte persone che si sono trasferite (nel caso degli emiliani, ndr) o si trasferiranno da regioni a rischio ad altre considerate ancora 'sicure'. Liverani si è mostrato contrariato: "Non riesco a trovare una linearità nelle decisioni che sono state prese. Le regole dovrebbero essere uguali per tutti, ma mi astengo dal commentare ulteriormente, altrimenti qualche permaloso potrebbe lamentarsi".