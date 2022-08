Liverpool, Klopp contro i Mondiali in Qatar: "Sbagliato il momento e anche le motivazioni"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà un campionato insolito quello che si appresta a iniziare a stretto giro. Lo sarà soprattutto per la pausa tra novembre e dicembre causa Mondiali in Qatar. Per la prima volta la rassegna più importante del calcio si svolgerà d'inverno anche se in molti continuano a essere contrari a questa scelta. Tra questi c'è anche il tecnico del Liverpool Klopp che in conferenza stampa ha così affermato: "Sono arrabbiato: i Mondiali in Qatar arrivano nel momento sbagliato e per i motivi sbagliati. Il problema è che tutti sanno che questo calendario è sbagliato, ma nessuno ne parla. Dovremmo confrontarci tra le parti in causa, ma ognuno ha i propri interessi e ciò non facilita le cose".