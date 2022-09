Liverpool, messaggio shock sui social: l’avviso per i propri tifosi a Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

Incredibile ciò che è successo a poche ore dal fischio d'inizio di Napoli-Liverpool. Il club inglese, che domani sera affronterà gli azzurri al Maradona per la prima giornata di Champions, ha messo in guardia i propri tifosi in vista della trasferta in Italia, avvertendoli della pericolosità della città e invitandoli ad evitare il centro per non rischiare furti e rapine. Questo il messaggio diramato sui social: "I tifosi in arrivo a Napoli dovrebbero rimanere nei rispettivi hotel per bere e mangiare. Si consiglia vivamente di non indossare i colori della squadra durante il viaggio. I fan non dovrebbero radunarsi nelle aree pubbliche e dovrebbero evitare di isolarsi in aree lontane dall'area portuale della città. Vi consigliamo vivamente di evitare il centro città. Se avete scelto di visitarlo, tenete presente che potreste essere presi di mira per furto, rapina o aggressione. Secondo le autorità italiane, si consiglia di portare sempre con sé un documento d'identità valido con foto. Consigliamo ai tifosi di scattare una foto del passaporto e della patente in caso di smarrimento o furto. Questo aiuterà con l'ottenimento di un passaporto sostitutivo, se necessario".