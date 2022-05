Liverpool-Real Madrid, sale l’attesa: ci sarà un biancoceleste allo stadio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sale l'attesa per quello che probabilmente può essere considerato il match più importante della stagione. Sabato 28 maggio, a Parigi, Liverpool e Real Madrid si giocano il trofeo più ambito d'Europa, la Champions League. Previsto il tutto esaurito ovviamente allo Stade de France. Tra i tanti ospiti d'eccezione ci sarà anche un calciatore della Lazio. Si tratta di Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano, giunto al termine della sua esperienza biancoceleste, ha pubblicato la foto dei biglietti per la finale su Instagram e sarà sugli spalti per fare il tifo per i Reds di Jurgen Klopp.