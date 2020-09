LLSV ep. 8 - Valerio e Giorgia, fidanzati e innamorati... della Lazio: "Speriamo sia un anno emozionante" - FT

LLSV - Amore è condivisione. Insieme ci si sente un po' più forti, con un "complice" in grado di rassicurarci nei momenti di maggiore difficoltà, ma anche con cui festeggiare i propri successi. Spesso poi, se si è fortunati, si hanno anche delle passioni in comune. Un ulteriore amore che fa in modo che la coppia sia ancora più unita. Valerio e Giorgia hanno trovato nella Lazio la fede che li accomuna, e insieme hanno deciso di seguire la squadra di Simone Inzaghi anche ad Auronzo di Cadore. I due, lasciato momentanemanete il posto in Curva Nord, hanno macinato chilometri per raggiungere il Paese sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il tutto per sostenere i calciatori biancocelesti nel periodo in cui si pongono le basi per la nuova stagione. Le norme anti-Covid non li hanno fermati e, pubblicate le istruzioni per poter assistere agli allenamenti, hanno immediatamente acquistato i biglietti. "Appena ho saputo che il club aveva ufficializzato il ritiro non ci ho pensato due volte", spiega Valerio, che aggiunge: "La Lazio e la montagna, il mix perfetto". I due fidanzati si sono goduti i paesaggi mozzafiato, hanno fatto lunghe camminate per esplorare gli straordinari luoghi nei dintorni di Auronzo di Cadore, ma senza mancare agli allenamenti. Mai. D'altronde, anche dopo il percorso più lungo e faticoso, si torna sempre a casa. E lo 'Zandegiacomo', il centro sportivo in cui i biancocelesti da più di dieci anni mettono a punto le giuste strategie per affrontare la stagione, è diventata ormai la casa di ogni laziale. Anche quella di Valerio e Giorgia.

