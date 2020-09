Albania, infortunio per Kumbulla: deciso il ritorno nel ritiro del Verona

Marash Kumbulla è uno dei nomi caldi del calciomercato. Sulle sue tracce c'erano Lazio e Inter, che però al momento sembra siano un po' defilate. Che sia una strategia o meno lo dirà la sessione appena iniziata, nel frattempo nei giorni scorsi il giocatore aveva raggiunto il ritiro dell'Albania per rispondere alla convocazione del ct Edy Reja. Come comunicato sul sito ufficiale dell'Hellas Verona, dopo un infortunio muscolare, è stato deciso il rientro in Italia del classe 2000: "Hellas Verona FC comunica che - dopo visita di controllo - la Nazionale albanese, di concerto con lo staff medico gialloblù, ha deciso di far rientrare in Italia Marash Kumbulla, che è tornato nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena per sottoporsi alle terapie propedeutiche al recupero dall’infortunio di natura muscolare (affaticamento) occorso al 20enne difensore".

