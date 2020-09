Lazio, Lukaku: "Mi sento bene, voglio essere importante non solo a partita in corso"

Al termine della seduta mattutina di allenamento ad Auronzo di Cadore, Jordan Lukaku è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. "Le sensazioni sono buone, mi sento bene e sto lavorando tutti i giorni. Il ritiro è molto importante, è la base per tutto l'anno. Il mio obiettivo è di essere importante per la squadra, non solo come arma a partita in corso ma anche dall'inizio. Per questo il lavoro che stiamo facendo ad Auronzo è molto importante."

CHAMPIONS - "Alla fine abbiamo avuto 12 gare molto difficili dopo il lockdown, il nostro obiettivo era di arrivare tra le prime 4 e ci siamo riusciti. Quest'anno dobbiamo essere pronti, in Italia abbiamo già dimostrato il nostro valore e ora dobbiamo ripeterci in Champions".

IL RAPPORTO CON ROMELU - "Chi scelgo tra lui e Immobile? Anche Ciro lo sa, se devo scegliere il sangue è il sangue e questo non cambierà mai. Ma sono molto felice per Ciro che ha fatto una stagione incredibile e sono convinto che quest'anno farà anche meglio. Romelu seguiva il campionato italiano già da anni e sapeva che tatticamente le squadre sono molto forti. È molto felice di stare in Italia e di dimostrare che anche qui sa fare gol. Il nostro rapporto di fratellanza è importante, da quando lui è andato al Chelsea siamo abituati a non vederci tanto ma ci sentiamo tutti i giorni. Ora siamo entrambi in squadre importanti che giocano la Champions ed è bello per noi".

I TIFOSI - "Non uso tanto i social e non vedo tanto i messaggi dei tifosi lì, ma ogni volta che esco a Roma vedo il sostegno della gente e questo per me è importante. Ci sono mancati tanto e adesso ancora di più, quando giochiamo in uno stadio vuoto non è la stessa cosa. Modulo? Il 3-5-2 lo abbiamo iniziato il primo anno che sono arrivato nella partita con la Roma, è stata una svolta per me. Fisicamente è difficile però mi piace."

