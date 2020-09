Calciomercato Lazio, da Badelj a Bastos: ecco tutti gli esuberi per fare cassa

Non solo entrate in casa Lazio che lavora anche al mercato in uscita. Dopo l'arrivo di Reina e con gli affari Muriqi e Fares in stato avanzato, Tare vuole iniziare a piazzare anche le prime cessioni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono diversi i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Inzaghi e che potrebbero portare un buon tesoretto nelle casse biancocelesti. A partire da Badelj, partito per Auronzo con la squadra ma in cerca di una nuova sistemazione dopo il prestito alla Fiorentina dello scorso anno. Il croato percepisce uno stipendio di 1,5 milioni e insieme agli ingaggi dei vari Wallace, Proto, Durmisi e Di Gennaro Lotito potrebbe risparmiare circa 12 milioni da reinvestire sul mercato. Oltre a loro ci sono altri profili che hanno qualche richiesta, come Caicedo (1,7 milioni di ingaggio), Bastos (1 milione) e Jony (1,1 milione). Per i cartellini dei primi due ci sono offerte da 3-4 milioni circa, mentre lo spagnolo garantirebbe una plusvalenza essendo arrivato a parametro zero. La Lazio è pronta a fare cassa con loro.

