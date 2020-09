Lazio, umiltà e ambizione al servizio di Inzaghi: Escalante sta già convincendo

È arrivato silenziosamente alla Lazio Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino prelevato da svincolato si sta già integrando nel contesto biancoceleste. Dopo anni di gavetta, tra Argentina, Italia e Spagna, l'ex Eibar sembra essersi calato bene nella parte del gregario. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha colpito tutti per la disponibilità. In camera con Jony, ha già legato con il connazionale Correa, Escalante ha voglia di stupire e di mettersi a disposizione di mister Inzaghi, e con il lavoro e la dedizione sta convincendo un po' tutti ad Auronzo. È stato preso per fare il mediano e la mezz'ala, “mi piace giocare semplice, mi ispiro a Fernando Gago”, -ex Boca come lui – ha dichiararato in un'intervista. Escalante l'Italia l'aveva già “vissuta”, seppur per poco, con il Catania nel 2014, ma le cose non andarono bene a causa del difficile ambientamento. Ora però a 27 anni, il centrocampista ha tutte le intenzioni di confermarsi ad alti livelli con i capitolini e ambire alla nazionale albiceleste. “Fare bene è il mio primo pensiero la mattina, e l'ultimo prima di andare a dormire”, lo sa bene anche la Lazio, che non per caso lo ha scelto mesi fa per rinforzare il suo centrocampo.

