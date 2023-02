Lo Monaco durissimo su Mourinho: "Ho sempre avuto ragione. É un asino!"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Pietro Lo Monaco, storico dirigente del calcio italiano, ha parlato a Radio Napoli Centrale rilasciando queste dichiarazioni su José Mourinho: "Su di lui ho sempre avuto ragione, è un'azienda, ha qualità di conduzione, ma come capacità di esprimere il lavoro in campo, è un asino e l'ho sempre detto. Spalletti contro di lui vince 10-1. Lo scudetto? Certo che lo vincerà il Napoli, al di là dei 13 punti di vantaggio, sta mostrando uno strapotere ed una voglia di giocare che le altre non hanno. Credo che possa concorrere anche per vincere la Champions. Nel calcio tutto può succedere".

