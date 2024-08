Lombardo parla di Eriksson: "Mi ricordava dei suoi tempi alla Lazio..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, Attilio Lombardo ha ricordato Sven Goran Eriksson, suo ex allenatore alla Sampdoria e alla Lazio, scomparso all'età di 76 anni. Queste le sue parole: "Era nell’aria ma è lo stesso un brutto colpo. Avevo letto del documentario sulla sua vita dal quale sono state diffuse alcune frasi…definitive. Mi sono detto 'mi sa che siamo arrivati al termine'. L’ultima volta che l’ho incontrato? Lo scorso 5 maggio. Ero a Genova per salutarlo in occasione del tributo prima di Samp-Reggiana".

"Ho avuto la fortuna, quella sera, di poter cenare con lui, c’erano anche la sua compagna, i suoi figli. Ho provato una sensazione speciale, l’avere davanti non più un mio allenatore, ma un amico. Si è aperto molto durante la cena, era espansivo, ricordava nitidamente alcuni suoi trascorsi non solo nella Samp, ma anche nella Lazio. Si è rivolto a me come mai prima. Quando lo faceva da allenatore mi metteva soggezione, lì lo sentivo un amico stretto. Quella cena resterà uno dei ricordi più belli. Era sempre positivo e non è una predisposizione comune. Penso che Eriksson sia stato la fortuna di tantissimi calciatori. Con la sua classe e la sua bravura aveva convinto anche Paolo Mantovani, che ci aveva azzeccato anche quella volta".