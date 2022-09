Lotito eletto, l'On. Cesa: "Anche io laziale, con lui si potrebbe vincere lo Scudetto"

Fonte: Dai nostri inviati Alessandro Zappulla e Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Claudio Lotito ha trionfato in Molise. Lalaziosiamonoi.it, mentre continuano gli spogli, ha intervistato in esclusiva con l’Onorevole Lorenzo Cesa. Soddisfazione massima anche per lui: “Ce l’abbiamo fatta, io e il presidente Lotito siamo amici da 40 anni, ci conosciamo da quando eravamo ragazzini. Sarà una splendida avventura qui, il popolo molisano ha grande umanità. Ricambieremo l’affetto con la concretezza. Insieme faremo cose importanti e doverose per i cittadini del Molise. Inizieremo dal tema della salute con l’azzeramento del commissariamento. Questa è l’unica regione commissariata, bisogna azzerare il debito e portare maggiori risorse alla regione per far sì che la salute sia garantita a tutti”. Cesa non ha mai nascosto la sua fede laziale: “Il rapporto con Lotito per questo motivo è diventato ancora più saldo. Spesso l’ho accompagnato allo stadio quando ci sono state delle contestazioni. Ero seduto vicino a lui anche per solidarietà nei momenti complicati. Penso che abbia fatto tante cose positive per la Lazio. Sono contento che ora sia stato eletto qui in Molise, so che può dare una mano anche qui a livello calcistico riportando le squadre molisane nel professionismo. Sono sicuro che lo farà, sapendo quanto è concreto. Lui ama la politica da quando è ragazzino, ti parla sempre di politica ogni volta che lo incontri. La ama profondamente, la vive costantemente. Ora da senatore diventa più autorevole anche per lui, per questa regione e per l’Italia”. Presto potrebbe tornare all’Olimpico: “Vedrò di riaccompagnarlo di nuovo, ci sono stato nei momenti delicati, per il resto seguo la Lazio in tv anche se allo stadio è un’altra cosa. Ci vanno spesso i miei figli, ci tornerò anche io. Scudetto? É un sogno, lo spero. Se Lotito vuole penso che si potrebbe pure conquistare il tricolore. Sarebbe una grande soddisfazione, come laziale e come suo amico”. La campagna elettorale sul posto ha fatto la differenza alle urne: “Abbiamo agito come ai vecchi tempi, parlando a tutti, facendo anche uno sforzo fisico. Poi l’adrenalina ti prende e ti conquista, abbiamo parlato con quasi tutti i sindaci, gli amministratori, le associazioni che si occupano dei più deboli, abbiamo parlando col mondo della Chiesa e quello militare. Questo è il motivo del successo. Ci siamo davvero impegnati in questa campagna complessa, cercando di capire le ragioni del popolo”.