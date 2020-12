Lotta scudetto, Capello: "Tra le grandi la Lazio è un enigma"

In un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, Fabio Capello ha fatto il punto sulla situazione per la lotta allo scudetto in Serie A: "La vittoria di Napoli è stata una prova di forza impressionante. Ma mi ha colpito enormemente anche la vittoria sulla Fiorentina, per la facilità, la risolutezza. Il MIlan lì si è imposto da grande, senza soffrire, gestendo, come le grandi squadre. Senza ansia e soprattutto senza Ibra. Inter e Juve hanno un bagaglio tecnico e di scelte che chiaramente le riporterà ad essere protagoniste, hanno rose grandi e ricche. La Lazio è un enigma, l'Atalanta dipende da come prosegue la Champions.

