Luis Alberto, parla la moglie: "Ecco come stanno i bambini" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi giorni ha destato allarme nei tifosi della Lazio la situazione all'interno della famiglia di Luis Alberto. La moglie Patricia ha infatti parlato della "bronchite" di cui starebbero soffrendo entrambi i figli. Nel frattempo, lo stesso spagnolo non s'è più fatto vedere in campo per gli allenamenti pre-Genoa. Una manciata di minuti fa, la donna è tornata a pubblicare una foto del figlio Lucas, per poi aggiungere: "Grazie a tutti coloro che mi chiedono ogni giorno. Lucas prosegue regolarmente, sta facendo più fatica a riprendersi. Martina sta ballando, segno che sta infinitamente meglio. E sulla mia gamba... domenica saranno tre settimane da quando mi sono fatta male e ogni giorno ho più dolore. Oggi mi diranno cos'ho".

