Luis Maximiano, dal Bologna al Bologna: la Lazio è pronta a rilanciarlo

RASSEGNA STAMPA - Luis Maximiano non molla ed è pronto a rimettersi in gioco. Per lui si era parlato di un possibile addio a gennaio dopo una prima parte di stagione difficile e un impatto con la Serie A piuttosto complicato. Dopo l'errore della prima giornata contro il Bologna, Sarri gli ha sempre preferito Provedel che ha ricambiato a fiducia del tecnico con grandi parate e prestazioni di livello. Il portiere portoghese è finito un po' nel dimenticatoio ma adesso ha voglia di rilanciarsi e, come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, la Lazio è pronta a concedergli questa possibilità. Il club capitolino non vuole cederlo in prestito a gennaio e la sua occasione potrebbe arrivare di nuovo contro il Bologna, stavolta in Coppa Italia. Il 19 gennaio può essere la data della rinascita, in cui Luis vorrà dimostrare di non essere quello dei primi sei minuti in Serie A.

Pubblicato il 23/11 alle ore 11:45