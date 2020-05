Lutto nel mondo del calcio: scomparso l'ex Roma Perfection

Joseph Perfection, ex Primavera della Roma, è scomparso nella notte a causa di un infarto, a soli 21 anni. Trovato anni fa alla Stazione Termini da solo, venne aiutato e salvato dalla Liberi Nantes. Successivamente fu Walter Sabatini che lo notò in un'amichevole e lo portò alla Roma come ultimo acquisto della sua gestione. Dopo un prestito e l'addio al club capitolino, un'esperienza al Cluj. I giallorossi, hanno voluto oggi omaggiarlo con un post sui social network: "L'AS Roma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore".

