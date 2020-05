Serie A, Cruciani: "Sì ai playoff. No ad uno scudetto di cartone"

Continua a tener banco la questione sulla ripresa del campionato, e tra le ipotesi più chiacchierate e discusse, se non si riuscisse a far ripartire il calcio entro poco tempo, c'è quella dei playoff. A tal proposito, Giuseppe Cruciani, giornalista e speaker radiofonico, si è espresso attraverso un video sul profilo Twitter di Sport Mediaset: "Ce l’ho con chi dice no ai playoff per concludere il campionato di calcio. Non sarà la soluzione migliore, non sarà la soluzione più corretta, ma se non si dovesse arrivare alla conclusione, mentre in Germania da settimane giocano e in Spagna hanno già fissato una data per ricominciare, è molto meglio lo scontro diretto piuttosto che un titolo o una retrocessione a tavolino. Poi ci dicono: 'Non si può iniziare con certe regole e finire con altre', ma è cambiato un mondo, siamo in una situazione eccezionale e servono dei rimedi eccezionali. Uno dei possibili rimedi sono i playoff. Viva i playoff. Molto meglio di uno scudetto finto o, se volete, di uno scudetto di cartone".