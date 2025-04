Maccarone sul derby: "Non so chi tifare. La Roma è più avanti, ma la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex attaccante Massimo Maccarone si è espresso sull'imminente derby della Capitale tra Lazio e Roma. Mai come negli ultimi anni, la sfida sarà decisiva per la corsa al quarto posto per la prossima Champions League. Di seguito le sue parole: “Il derby? Stimo tanto Ranieri, ma ho avuto anche Baroni come allenatore, quindi non saprei chi tifare. Oggi vedo più avanti la Roma per l’entusiasmo che si è creato, però la Lazio dopo la sconfitta in Europa avrà sicuramente qualcosa da dare in più a livello di orgoglio”.