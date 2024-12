Maggio, la moglie discriminata perché vive a Napoli: cos'è successo

WEBTV LOTITO CRIPTICO: "OBIETTIVI? L'AQUILA VOLA IN ALTO". POI LA RISPOSTA SUL MERCATO - VIDEO A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALL'INGHILTERRA: "IL RIVER PLATE HA CONTATTATO L'AGENTE DI GOMEZ" Nella giornata di ieri era emersa la notizia riguardo all'interesse della Lazio per Valentin Gomez del Velez Sarsfield. Agguerrita la concorrenza di Boca Juniors e River Plate, anche se il club biancoceleste sarebbe stato indicato come club favorito.... Nella giornata di ieri era emersa la notizia riguardo all'interesse della Lazio per Valentin Gomez del Velez Sarsfield. Agguerrita la concorrenza di Boca Juniors e River Plate, anche se il club biancoceleste sarebbe stato indicato come club favorito....