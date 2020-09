Mainz, due giocatori positivi al coronavirus: annullata amichevole con l’ l'Eintracht Francoforte

Continuano i problemi legati al coronavirus per le squadre europee. Il Mainz, squadra di Bundesliga, ha annunciato la positività al Covid-19 di due calciatori. Il club tedesco lo ha reso noto tramite un comunicato ufficiale senza specificare l'identità dei giocatori. La società è stata costretta ad annullare il test amichevole contro l'Eintracht Francoforte in programma per oggi.

LAZIO, LE PAROLE DI CAPITAN LULIC

CALCIOMERCATO LAZIO, PUNTO KUMBULLA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE