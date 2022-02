Mallorca - Atletico Bilbao, Muriqi sorprende ancora: due assist per la vittoria

È iniziata col piede giusto l’esperienza di Vedat Muriqi al Maiorca. Una nuova parentesi professionale per lui in Spagna dove sembra aver trovato lo spazio che in biancoceleste non aveva. Continua a sorprendere con le sue prestazioni, si è concluso il match tra Maiorca e Atletico Bilbao con la squadra del kosovaro che si è imposta per 3 a 2 sui rivali. L’ex biancoceleste si è reso nuovamente protagonista servendo due assist preziosissimi per la vittoria, il primo per il compagno Ángel Rodríguez Díaz che ha siglato il raddoppio e il secondo per il terzo gol.

