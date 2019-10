Manchester City - Atalanta, Gasperini: "Sono dispiaciuto del rigore"

Da sabato si è preso la scena per gli attacchi contro la Lazio, stasera per il tracollo della sua squadra. Gasperini, amareggiato dopo il 5-1 incassato dall'Atalanta sul campo del Manchester City, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono un po' dispiaciuto del rigore. La partita sarebbe stata comunque difficile, però eravamo partiti bene, la stavamo giocando nel modo giusto. Abbiamo trovato il vantaggio, la partita potevamo tenerla un po' più lunga, poi è chiaro che la forza del City si vede e siamo andati in svantaggio un po' troppo facilmente. L'episodio del rigore mi ha infastidito perché era da evitare e poi dopo la sfida è diventata più difficile. Il Manchester in questi spazi diventa imprendibile, ma noi abbiamo fatto anche delle buone cose. Voglio che la squadra giochi così, che cresca e si misuri sotto questi aspetti e non sotto altri, anche se prende qualche gol di troppo. Son tutte cose che ci porteremo dietro in campionato".

