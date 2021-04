Manchester City, Guardiola sulla Superlega: “Non è sport quando non importa se perdi”

Intervenuto in conferenza stampa prima de match contro l'Aston Villa, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City (uno dei club fondatori della Superlega europea) ha commentato così la nascita della nuova competizione: "Mi hanno detto che avrebbero rilasciato la dichiarazione ed è lì, ma nessuno spiega chiaramente ciò che sta per fare. È un onore parlare per primo per il City. Sono un buon portavoce. Noi allenatori parliamo sei volte a settimana, possiamo dire come ci sentiamo ma non siamo le persone giuste per parlare, lo sono i presidenti. È scomodo per noi. Ogni club difende la propria posizione, ognuno fa i propri interessi. Quando parli di Premier League e UEFA, si prendono cura dei loro interessi. Anche la UEFA ha fallito. Devono comunicare, essere in contatto. Il perché delle squadre selezionate? Non lo so. Ma non è sport quando non c'è relazione tra fatica e successo, non è sport. Non è sport se non importa se perdi. Ho detto molte volte che voglio la migliore competizione possibile. Non è giusto se alcune squadre lottano per il vertice ma non possono qualificarsi".