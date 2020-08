Manchester City, lo store dedicato a David Silva: gadget e maglie in onore dello spagnolo

Si chiude ufficialmente un’era, quella di David Silva al Manchester City. Dieci anni sono lunghi e le soddisfazioni sono state tante, così come i ricordi e i trofei: 436 presenze con il Club, quattro titoli di Premier League, due FA Cup, cinque Coppe di Lega e tre Community Shield. Per questo il suo addio non passerà sotto traccia: il patron Al Mubarak ha già fatto sapere che verrà realizzata una statua in suo onore che sarà posizionata all’Ethiad Stadium e non solo. Sul sito ufficiale del club infatti c’è un’intera parte dello store dedicata all’acquisto di ogni tipo di gadget con il nome dello spagnolo e il numero 21. Dalle maglie, fino alle cover per cellulari, tazze, quadri e poster. Insomma un vero e proprio “negozio” dedicato allo spagnolo e ai suoi dieci anni in cui ha indossato la divisa del City.

David Silva, il Manchester City lo saluta con un post. Il patron Al Mubarak: "Gli dedicheremo una statua" - FOTO

Lazio, il piccolo Immobile compie un anno: gli auguri di mamma e papà - FT

TORNA ALLA HOME