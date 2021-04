Manchester United, Bruno Fernandes: “La Roma è stata sfortunata. Ho visto Diawara...”

Dopo la super vittoria ai danni della Roma, Bruno Fernandes, fantasista del Manchester United e autore di una doppietta, ha commentato così la semifinale di Europa League ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo abbiamo creato tanto e finalizzato poco. Poi nella ripresa ci siamo sbloccati e abbiamo portato a casa il risultato. Serie A? In Italia sono stato bene e sono cresciuto tanto. Qui a Manchester ho fatto il salto con un ambiente che mi ha voluto bene e mi ha dato tanta fiducia. Gara? Non ci siamo fatti prendere dall’ansia e siamo stati in partita con la testa. Non ci aspettavamo una Roma così aggressiva. Nella ripresa siamo stati più veloci nei passaggi e abbiamo dilagato. Loro sono stati anche sfortunati perché hanno finito i cambi al primo tempo e hanno subito tre infortuni. Ho visto Diawara che stava facendo un grande sforzo, non riusciva a correre e la stanchezza è stata determinante".