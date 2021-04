Manchester United - Roma, Solskjaer: “Il nostro compito non è finito qui”

Ole Gunnar Solskjaer analizza così la netta vittoria del suo Manchester United contro la Roma nella semifinale di andata di Europa League ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo di avere grandi giocatori. Anche Pogba ha approfittato della sua situazione, qualunque di questi giocatori è in grado di creare occasioni. Sono soddisfatto. Non credo affatto che il nostro compito si sia chiuso qui. C'è ancora del lavoro da fare, anche se siamo senza dubbio a buon punti. Abbiamo giocato una buona partita contro un avversario che ha grande qualità. La Roma ha segnato due gol nelle occasioni che gli abbiamo concesso, e sono stati abilissimi a sfruttarle, come accaduto contro l'Ajax. Forse nel primo tempo non stavamo benissimo ma ci siamo messi insieme. I due gol subiti sono davvero errori da scolaretti che non dovrebbe accadere a questo livello. Fortunatamente nella ripresa lo United ha giocato un'ottima partita".