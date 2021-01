Mancini (DAZN): "Lazio non bella ma concreta. E sul mercato..."

Ai microfoni di Radiosei, la voce di Dazn Riccardo Mancini ha espresso la sua opinione sul momento della Lazio e sul mercato: "A livello di spettacolo non è stata una grande partita, ma per la Lazio era importante fare questo. Una Lazio più sporca, meno bella ma più pratica ed efficace. Ha concretizzato le occasioni che la Fiorentina ha concesso. Ho visto tanto cuore e personalità. Rispetto alla squadra vista lo scorso anno, noto meno certezze. La rosa è meno solida in difesa, questo la fa traballare. C'è poi anche stanchezza negli uomini migliori: parlo ad esempio di Luis Alberto. Senza lui la Lazio non è la stessa, e quest'anno va un po' a fiammate. Milinkovic? Mi aspetto sempre tanto da lui, deve fare lo step in più. Ha dimostrato di essere un grande giocatore, in questo momento deve dare qualcosa in più".

MERCATO - "La Lazio deve fare qualcosa, Tare spesso ha negato ma può essere una tattica. Lulic non può rientrare prima di un mese e mezzo. Serve qualcuno sulla fascia, uno come Biraghi farebbe molto comodo alla Lazio. Caicedo? L'interesse della Fiorentina c'è, le dichiarazioni di Pradè sono di facciata. Non sacrificherei comunque uno come lui, nemmeno per prendere Biraghi. La Lazio già ha un Immobile non in grandissima forma, in più Muriqi non sta rendendo secondo le aspettative. Caicedo è una certezza, serve in questo momento".