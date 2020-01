Manfredonia: “La Lazio si è ripresa quello che le era stato tolto all'andata. Chi tifavo?...”

Un doppio ex. Nato con indosso la maglia della Lazio, ritiratosi vestendo quella della Roma. Non capita spesso, oggi c'è Kolarov, una volta c'era Lionello Manfredonia. Che, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha commentato il derby di ieri specificando anche quale sia sempre stata la propria fede. Ecco le sue parole: "La Lazio si è ripresa ciò che il destino le aveva tolto all'andata, quando avrebbe meritato di vincere, mentre ieri avrebbe meritato di perdere. La Roma ha giocato magnificamente" - specialmente Manfredonia è rimasto affascinato da Fonseca - "Mi colpisce. È un fuoriclasse. È arrivato appena pochi mesi fa, ma riesce a esprimere già una strategia molto raffinata. Non è da tutti togliere in un derby giocatori chiave come Florenzi e Kolarov”. Però il cuore, nonostante il passato romanista, ha sempre vestito gli stessi due colori: "Sono e sarò sempre un tifoso biancoceleste. Non ho mai avvertito quello che si raccontava, non sentivo quel tradimento come una cosa reale. Ero un professionista".

