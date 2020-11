Manzini: "Per la Lazio ho rinunciato a prospettive di carriera notevoli"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il Team Manager della Lazio Maurizio Manzini: "Ho festeggiato i miei 80 anni al mare, a Fregene, ed ho avuto fortuna perché ho trovato una giornata bellissima! Per è solo un numero, una cifra sulla carta d'identità. Sono alla Lazio da 58 anni, ho iniziato con Maestrelli ed Umberto Lenzini. Sono entrato nella Lazio quando c'era Giorgio Calleri. Un giorno mi disse che pensava a me per la nuova figura per l'epoca di team manager. Rinunciai a prospettive di carriera notevoli, mi bastarono un paio di giorni per decidere nonostante le pressioni del presidente dell'AXP"