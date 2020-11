Maradona, ematoma subdurale e operazione nelle prossime ore: le novità

Diego Armando Maradona dovrà subire un intervento chirurgico nelle prossime ore. Il Pibe de Oro è ricoverato da ieri e tante erano state le voci sulle cause che avevano condotto l'argentino in ospedale. Secondo il Clarin, l'ex numero dieci dovrà essere operato alla testa dopo che gli accertamenti medici hanno evidenziato un ematoma subdurale che va rimosso il prima possibile. Secondo il quotidiano sudamericano, Maradona dovrebbe subire l'intervento nelle prossime ore o al Sanatorio Fleni o alla Clinica Olivos. Secondo l'entourage dell'ex calciatore l'ematoma si sarebbe formato dopo un colpo ricevuto, ma non è chiara la tempistica. "Potrebbe essere stato un mese come cinque anni fa" hanno fatto sapere fonti vicino al Gimnasia La Plata. Si tratterebbe generalmente di un intervento di routine, ma il quadro clinico generale di Maradona, soprattutto l'anemia, rende un po' più complicata la faccenda. Nonostante questo, il campione del mondo del 1986 continua a svolgere dall'ospedale il ruolo di direttore tecnico del club ed è convinto di tornare al proprio posto in poco tempo.