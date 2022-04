Maradona, la figlia rivela: "All'asta una maglia diversa. Quella di Hodge..."

Fonte: ANSA

È giallo sulla maglia che Diego Maradona indossò nella partita del 22 giugno 1986, Argentina-Inghilterra 2-1, nella quale segnò il gol con la 'mano de Dios' e quello ritenuto fra i più belli della storia del calcio. Il cimelio, dal 20 aprile al 4 maggio, verrà messo all'asta da Sothebys su internet, partendo da una 'base' di 4 milioni di sterline (oltre 5 milioni di euro). Dalma Maradona, figlia maggiore di Diego, nel corso di un programma che conduce su Radio Mitre, ha detto che la maglia messa all'asta da Sotheby's, che è di proprietà dell'ex nazionale inglese Steve Hodge, quest'ultimo la scambiò con l'ex 'Pibe de Oro', e poi esposta negli ultimi anni nel Museo del calcio di Manchester, non è quella con la quale suo padre ha segnato i due gol contro l'Inghilterra ai Mondiali 1986 in Messico, ma quella che Maradona (a segno al 6' e al 10' st) indossò nel primo tempo.

"No, quella non è la maglia che mio padre usò nel secondo tempo - ha detto Dalma -. La indossò in quella partita, ma nei primi 45'. Lui (Hodge, ndr) non può dirlo, e nemmeno può provare che la sua sia quella del secondo tempo, non ci sono filmati che lo dimostrano". "Ce n'è una del primo tempo e un'altra del secondo - ha detto ancora la figlia di Maradona - . Conoscendo papà, so che lui non ha regalato quella maglia a nessuno. Quest'uomo non ce l'ha. Non ce l'ha. Lo so per certo. Hodge possiede una maglia importante, però è quella del primo tempo e non ha quel valore. Non mi importa fargli perdere (a Hodge, ndr) milioni di dollari, sono solo obiettiva e voglio che la gente sappia".

