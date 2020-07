Marchegiani: "Il miglior giovane è Barrow, deve giocare come Immobile nella Lazio"

Dopo aver parlato dei top bomber della Serie A, a partire da Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo, a Sky Sport il dibattito si è spostato sui giovani. Luca Marchegiani ha scelto Musa Barrow del Bologna, accostandolo a Immobile: "Tra i giovani quello che preferisco in assoluto è Barrow. Secondo me può giocare come fa Immobile nella Lazio, con quelle caratteristiche lì. Non è uno che può aspettare la palla da fermo, ma se gli costruisci intorno un gioco che lo metta in condizione di ricevere palla nello spazio è molto forte".

