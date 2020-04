Marchegiani: "La Lazio era arrivata allo stop da favorita per lo scudetto"

L'ex portiere della Lazio e oggi noto opinionista, Luca Marchegiani, è tornato a parlare di scudetto ai microfoni di Sky Sport. Prima dello stop - ha detto -, i biancocelesti erano i favoriti per il titolo. Ecco le sue parole: “La Lazio ha finito da favorita secondo me: 16 vittorie nelle ultime 18 sono a riprova di una squadra in forma straordinaria, che stava crescendo in termini di consapevolezza e fiducia. Per quanto riguarda il finale di stagione aveva inoltre meno partite della Juventus, perciò poteva gestire al meglio anche la situazione da un punto di vista fisico”

