Branchini (ag. Ronaldo): “La Lazio ha provato a prenderlo fino all'ultimo”

Corsi e ricorsi storici. Come sarebbe cambiata la storia della Lazio se Ronaldo, il Fenomeno, avesse firmato per i biancocelesti nell'estate '97? Di certo quel 3-0 incassato contro l'Inter nella finale di Coppa Uefa '98 non sarebbe stato poi così scontato, ma tant'è. Ronaldo veniva da una stagione strepitosa al Barcellona (47 gol in 49 partite) e su di lui erano piombate diverse big europee. Il suo agente dell'epoca, Giovanni Branchini, ha confermato che la Lazio fosse tra quelle più vicine a portarsi a casa il brasiliano. Ecco le sue parole a Four Four Two: “Ronaldo aveva una clausola rescissoria nel contratto. Era una novità per l'epoca e spaventava molti club. Le tre squadre più interessate a lui erano Inter, Lazio e Rangers, lo hanno trattato fino all'ultimo. Ma l'Inter lo seguiva sin da quando giocava in Brasile. Il Barcellona non gli ha rinnovato il contratto e i nerazzurri sono stati i primi a pagare la clausola, quindi è andato lì”.

