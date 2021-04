Marchegiani: “Lazio in piena corsa Champions e contro il Torino...”

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha commentato la vittoria della squadra biancoceleste ai danni dello Spezia negli studi di Sky Sport, durante il "Club". Queste le sue parole: "La Lazio è andata bene. La sua storia dice che quando può concentrarsi su un solo obiettivo fa grandi risultati. Non si è sbloccato Immobile e questo è strano. C'è da dire che la stanchezza in questo punto della stagione pesa tanto. La Lazio è completamente dentro la corsa Champions. Il match da recuperare con il Torino adesso conta tanto".