Marcolin: "La Lazio non è più un caso, mi ricorda la Juve di Conte"

Mentre l'incertezza regna sovrana nelle segrete stanze della Serie A, la Lazio conta sulle sue, di certezze. Una squadra top pronta all'assalto al titolo: inutile nascondersi. Ne ha parlato anche l'ex biancoceleste Dario Marcolin ai microfoni di Leggo: "La Lazio non è più un caso e ha qualcosa in più rispetto agli avversari. Mi ricorda molto la Juventus di Conte che sapeva fare tutto: attaccare, difendere e gestire i momenti più difficili. Quando andava in vantaggio sapeva come portare a casa i tre punti. Luis Alberto potrebbe essere l'uomo decisivo per la vittoria dello scudetto, ma anche la freschezza di Correa potrebbe fare la differenza. I contro? La bravura delle avversarie. La Juve ha Ronaldo...". Infine Marcolin ha parlato anche del paragone Inzaghi-Eriksson: "Per assurdo Inzaghi è meglio perché tatticamente ha fatto cose diverse e lavora di più rispetto alla nostra Lazio. Caratterialmente però si somigliano molto: Simone lo vedo tranquillo anche quando vince la partita così come lo era Eriksson che a tratti era addirittura glaciale".

