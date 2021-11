Marsiglia - Lazio, Rocca (FdI): "La decisione sui tifosi italiani crea un precedente"

Marsiglia - Lazio sarà senza tifosi italiani. Il Ministro dell'Interno francese ha deciso di vietare l'oltrepasso del confine ai supporters biancocelesti che si sarebbero recati nel paese per seguire la partita di Europa League questo giovedì. Il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Federico Rocca, ha detto la sua in merito: "La decisione del ministro dell'Interno francese di vietare l'accesso in Francia ai tifosi della Lazio rischia di creare un vulnus nei rapporti fra le Nazioni europee. Sospendere lo spazio Schenghen per una partita di calcio, infatti, sarebbe una forzatura delle norme e creerebbe un precedente pericoloso visto che fino ad oggi questo era avvenuto solo per pericolo di atti terroristici o legato all'emergenza sanitaria. Chiediamo quindi al ministro dell'Interno Lamorgese e al Sindaco di Roma, Gualtieri, di attivarsi il prima possibile con l'autorità francesi per trovare una soluzione che eviti una grossa mancanza di rispetto non solo verso i tifosi della Lazio, ma contro tutti i cittadini italiani".