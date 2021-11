Marsiglia - Lazio, Sarri: "La squadra sta crescendo. Salernitana? Sarà la gara della verità"

Manca il colpaccio la Lazio, ma il punto ottenuto a Marsiglia fa comunque ben sperare per il proseguo del girone. Al termine del match il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una partita difficile, il Marsiglia quest'anno è una squadra forte, con livelli tecnici elevatissimi. Ci hanno messo in difficoltà, ma poi abbiamo subito il pareggio alla fine quando sembrava averla in mano. Il pari è il risultato della partita. Dispiace non aver trovato la vittoria, anche se guardando la classifca il discorso resta invariato, dobbiamo vincere le due partite che rimangono".

PRESTAZIONE - "Nel primo tempo siamo stati una via di mezzo tra il pressare e il non pressare. Questa cosa ci stava facendo dei danni. O si va o non si va. Eravamo in ritardo e spesso a metà strada, e quasto ci danneggiava nei movimenti difensivi. Nel secondo tempo ci siamo alzati, abbiamo palleggiato meglio. E' una prestazione che ci conferma che la squadra sta crescendo".

BICCHIERE MEZZO PIENO - "E' stata una tappa favorevole perché pareggiare qui è un buon risultato. Abbiamo preso in mano la partita, ma nel finale, quando ci siamo abbassati nella nostra area, siamo diventati vulnerabili".

PROSSIMO STEP - "Dobbiamo avere più coraggio di palleggiare sulle pressioni avversarie. Oggi siamo stati timidi in questo".

Al termine della gara il tecnico biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio: “Nel primo tempo il problema era che eravamo in una via di mezzo tra pressare e aspettare, poi contro una squadra tecnicamente molto dosata come sono loro siamo andati in difficoltà. La squadra ha fatto bene, ha sofferto ma ha saputo reagire. Ci dispiace di aver preso un gol nel finale e in una mischia ma la situazione classifica non cambia poi molto, bisogna vincere lo scontro diretto a tutti i costi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, dopo il gol dell'1-2 abbiamo iniziato a palleggiare e abbiamo dato la sensazione di avere la gara in mano, poi ci sono state quelle due mischie in area che ci hanno fatto prendere gol".

LAZZARI - "Non so l'entità dell'infortunio, spero si sia fermato al minimo accenno del problema che ha da tanto tempo sempre allo stesso muscolo. Speriamo che sia qualcosa di leggero e che la sosta ci permetta di recuperarlo".

IMMOBILE - "Con Ciro abbiamo deciso questa mattina, ha detto che si sentiva meglio e era disposto a provare a scendere in campo. È uno dei pochissimi giocatori che hanno dei numeri così straordinari e che non ti fa mancare niente sotto tutti i punti di vista. Per noi è imprescindibile".

SALERNITANA – “E’ la partita della verità, spesso queste gare le abbiamo sbagliate. Dopo l'Europa League abbiamo raccolto solo un punto quindi vuol dire che il dispendio di energie mentali più che fisiche per noi è insostenibile, speriamo di poter dire era. E’ una gara che ci dirà tanto”.