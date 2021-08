Mattia Peruzzi: “La Lazio è un sogno, ma avevo bisogno di altro”

La Lazio saluta la famiglia Peruzzi. Non solo Angelo, che ha lasciato il suo posto in dirigenza, ma anche Mattia. Il portiere classe 2002 ha detto addio al club biancoceleste e ha firmato per il Tiferno, società di Serie D. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, il giovane estremo difensore ha raccontato i motivi della sua scelta e ha rivelato tutti i consigli di papà Angelo. Di seguito le sue parole: "Sono orgogliosamente figlio di mio padre ma non voglio che diventi un assillo. In famiglia mi hanno sempre insegnato a sudarmi le cose. Paragone con papà? Mi confronto molto con lui. Sarebbe irrispettoso, lui ha vinto tanto, tutto, è il mio eroe. Mi piacerebbe arrivare in alto, magari giocare in nazionale, in Champions".

LAZIO - "Per me che sono laziale è stato un sogno ma ora avevo bisogno di una nuova sfida. Tiferno? Cercavo una squadra, ho trovato una società importante, organizzata, che ha voglia di crescere, come me”