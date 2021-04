Mazzola si schiera a favore della Superlega: "Era ora!"

In moltissimi si sono schierati contro la neonata Superlega, format che vede come fondatori 12 top club tra cui anche Juventus, Inter e Milan. In tutto il mondo le reazioni non hanno tardato ad arrivare ma c'è anche chi non condanna questa nuova creazione e anzi si schiera a suo favore. E' il caso dell'ex centravanti dell'Inter Sandro Mazzola che a Il Messaggero ha affermato: "Era ora che si facesse qualcosa per rinnovare. Credo sia una cosa bella, giusto così".

