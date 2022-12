Mbappé, schiaffo alla miseria: ecco l'orologio pieno di diamanti - FOTO

Fonte: Corriere.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non passa inosservato neanche in conferenza stampa. Mbappé è ambasciatore dell'azienda di orologi Hublot e in conferenza stampa il suo prezioso cronografo non è passato inosservato. Dalle immagini sembra che l'orologio dell'attaccante francese sia ricoperto anche di diamanti. Un pezzo che in pochi si possono permettersi visto che potrebbe costare oltre 50.000 euro.