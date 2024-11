Melli: "Ho visto una Lazio stanca. Sono preoccupato, vi spiego perché"

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto Franco Melli per commentare la vittoria della Lazio contro il Cagliari. In particolare si è detto piuttosto preoccupato per la prestazione dei biancocelesti, che secondo lui non è stata così positiva. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Ho visto una Lazio un po’ stanca e sono preoccupato per la gara di Monza. Credo che la classifica della Lazio potrebbe migliorare ulteriormente e a quel punto mi verrebbe da sorridere”.