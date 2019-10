Meteo Roma / Estate e 26°C nel weekend: in settimana temporali

L'estate continua ad affiacciarsi su Roma e sul litorale romano. Il Meteo Roma notifica infatti come il fine settimana dovrebbe ricordare quelli estivi di oltre un mese fa. Massime di 26°C, minime comprese fra i 15°C e i 13°C all'insegna di notti primaverili e giornate, appunto, estive. Spazio dunque alle gite fuori, gite al mare, visite a borghi. Nel Lazio ci si potrà godare il bel tempo. Quanto durerà? Molto. Le temperature caleranno solo leggermente in settimana, soprattutto nella giornata di mercoledì quando sono previsti temporali su Roma e dintorni. Il Meteo prevede infatti rovesci accompagnati da attività elettrica. Sarà una parentesi però: tornerà poi il Sole anche se con le massime che non torneranno intorno a quelle quasi estive di oggi e domani.