Meteo Roma, le previsioni: Lucifero e il caldo record dei 100 anni, 40°C!

Meteo Roma che vede oggi il passaggio peggiore di Lucifero. Temperature bollenti, un caldo che non si registrava da oltre 100 anni e che si è già avvertito nella notte appena trascorsa. Si perché la temperatura alle 7 era già di 30°C, si alzerà fino a quasi 40°C intorno alle 14, e calerà poi solo sensibilmente. Lucifero farà sì che il meteo Roma registri in serata qualcosa come 33°C alle 19, 25°C a mezzanotte. A Roma come nel Lazio dunque un meteo "infernale" per questo giovedì, ma che già da domani vedrà almeno la notte e la mattina smorzare un po' i suoi bollori,con temperature che scenderanno di qualche grado. Anche la massima tornerà nei limiti dei 36°C, sebbene l'umidità e i raggi UV particolarmente intensi ci regaleranno sempre una "percepita" intorno ai fatidici 40°C. E attenzione, da martedì prossimo nuova botta di calore molto intenso...