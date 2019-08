Mihajlovic, il coll. De Leo: "Sinisa ha parlato alla squadra prima del match"

Non sarà la malattia a fermare Sinisa Mihajlovic. La sua grinta, la sua voglia e la sua passione. Il calcio. L'ex laziale segue tutti gli allenamenti del Bologna dall'ospedale, è in continuo contatto con i suoi collaboratori e non ne vuole sapere di abbandonare la sua squadra. A maggior ragione prima e durante le partite. Ieri gli emiliani hanno affrontato il Pisa nel terzo turno di Coppa Italia (i rossoblu hanno trionfato per 3-0 n.d.r.) e Sinisa ha seguito la diretta dell'incontro via streaming, parlando alla squadra in videoconferenza prima della partita. A confermarlo è il suo collaboratore tecnico Emilio De Leo: “Io sono in panchina, collegato con un altro collaboratore in tribuna che segue la partita. E a sua volta lui è sempre in contatto streaming e via microfono con Mihajlovic. Il mister ci forniva le sue sensazioni in tempo reale ma, fortunatamente, conosciamo Sinisa abbastanza bene e a volte sappiamo già cosa ci chiederà. Inoltre, prima della partita Mihajlovic ha parlato alla squadra in videoconferenza”.

