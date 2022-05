Mihajlovic in panchina a Venezia, nuova ripartenza per il tecnico rossoblù

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

Sinisa Mihajlovic domenica sarà in panchina a guidare il suo Bologna. L’ex calciatore serbo è stato recentemente dimesso dall’ospedale in seguito alla ricaduta della leucemia che sta curando ormai da tre anni. Solamente ieri aveva ripreso a dirigere gli allenamenti, ed ora ha espresso la chiara intenzione di recarsi domenica pomeriggio a Venezia. Poiché le disposizioni mediche impongono il riposo assoluto, Sinisa si dirigerà direttamente allo stadio poco prima del match.

L’ANNUNCIO - Il 13 luglio 2019 annunciò in conferenza stampa di aver contratto una forma di leucemia mieloide acuta, per la quale ha previamente deciso di sottoporsi a cure immediate. Un duro colpo per la famiglia Mihajlovic, che si è ritrovata ad affrontare il male a soli tre anni di distanza, con la forza e la tenacia che l’ha sempre contraddistinta.

NUOVA RIPARTENZA - Un impegno importante quello di domenica per il serbo, che tenterà di tornare ad una parvenza di normalità. Puntuale è arrivato anche su Instagram il post della moglie Arianna: "Fai del tuo essere unico la chiave del tuo successo". Post per festeggiare l’incoronazione di “coach” del mese per la Lega calcio.