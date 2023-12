Mihajlovic, la famiglia ribadisce: "Solo il Bologna ci ha invitati" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel giorno del ricordo di Sinisa Mihajlovic, a far rumore sono state le parole della moglie Arianna attraverso il suo profilo. "Ci saremmo aspettati di più da un club in cui Sinisa ha giocato vincendo molti trofei e a cui era legatissimo", ha scritto su Instagram, specificando in un commento che non parlasse dell'Inter. A ribadire il concetto anche la figlia Viktorija, in una storia ricondivisa dalla madre: "Domani io e la mia famiglia saremo a Bologna per ricordare nostro padre. Ringrazio la società per averci invitati. Ci tengo a ribadire che sono gli unici ad averlo fatto. Le notizie che stanno uscendo in queste ore sono assolutamente false. Grazie ancora al Bologna. A domani!".